В Белоруссии подтверждено шесть случаев коронавируса

В Белоруссии подтверждено шесть случаев заболевания смертельным китайским коронавирусом. Об этом сообщает БЕЛТА.

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что все они подтверждены лабораторно.

«Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение», — сказал министр.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в декабре 2019-го в Китае. По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч умерли. Случаи инфицирования, помимо Китая, зафиксированы более чем в 60 странах. В России, по официальным данным, выявлено шесть случаев заражения, о летальных исходах не сообщалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!