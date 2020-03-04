Яростная схватка удава и ягуарунди попала на видео

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Жители аргентинского города Лас Лахитас стали очевидцами яростной схватки между дикой кошкой ягуарунди и удавом. На видео произошедшего обратило внимание издание The Sun.

Очевидцы произошедшего сняли на видео, как удав опутал дикую кошку посреди грунтовой дороги и пытался задушить ее. Ягуарунди визжала и отчаянно сопротивлялась. Четыре человека вмешались в схватку и помогли кошке освободиться из захвата рептилии.

Лесной рейнджер Соул Рохас (Sole Rojas), который опубликовал видео, сказал: «Люди в этой местности знают, как обходиться с дикими животными. Удав не ядовит». Он предположил, что животные обитают в одном из трех национальных парков, расположенных поблизости.

Самцы ягуарунди могут достигать 80 сантиметров в длину, а самки — 65 сантиметров. Удавы считаются охраняемым видом, так как их отлавливают браконьеры из-за ценной кожи и на продажу в качестве домашних животных.

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