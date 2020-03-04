Женщины нашли необычный способ доказать свою худобу и запустили новый тренд. Об этом сообщает The Sun.

Китайская актриса Чен Шу (Chen Shu) первая поделилась видеороликом, на котором она пытается удержать на ключице красную помаду, и призвала пользователей сети поучаствовать в челлендже. За сутки ее пост набрал больше 200 миллионов просмотров.

Подписчики актрисы восхитились ее худобой и заявили, что такой трюк могут проделать только люди такой же комплекции. «У меня есть помада, но мне нужно одолжить твою ключицу», «Почему ты такая худая?! Ты потрясающая!» — написали они в комментариях.

Последовательницы тренда начали публиковать фотографии, на которых они демонстрируют способность держать помаду на кости. Одна из них сделала селфи, на котором изображена горсть монеты, сложенная в ее ключицу.

В феврале женщины всех возрастов начали массово выкладывать снимки в бикини вслед за Дженнифер Лопес, фотография которой положила начало новому челленджу. Публикация певицы набрала больше восьми миллионов лайков и вдохновила женщин демонстрировать тело: они публикуют кадры с хештегом #jlochallenge.

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