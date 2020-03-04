У «Газпрома» начались проблемы из-за коронавируса

С понедельника, 2 марта, «Газпром» и его ключевые «дочки» отменили все зарубежные командировки сотрудников. Проблемы у компании начались из-за распространения коронавируса во многих странах мира. Об этом со ссылкой на шесть работников головной и дочерних компаний сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Для поездки за рубеж нужно получать отдельное согласование руководства или ехать в частном порядке, хотя последнего рекомендовано не делать.
По данным издания, запрет введен после письма зампреда правления компании, гендиректора службы корпоративной защиты Сергея Хомякова. И хотя в нем не указана причина ограничений, руководство подразделений, объясняя сотрудникам причину отмены командировки, говорит именно о коронавирусе.
Правило, говорят источники, введено бессрочно, но прямого запрета на отпуски за границей нет. Однако сотрудник обязан будет сообщить, куда именно он направляется. После возвращения он обязан пройти осмотр у врача.
В середине февраля глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова рассказала, что переговоры с китайскими партнерами пришлось перевести в дистанционный формат из-за коронавируса.
Накануне стало известно, что в новом контракте «Газпрома» с Болгарией стоимость поставок снижена более чем на 40 процентов. В республике назвали соглашение подарком к 142-й годовщине освобождения Болгарии в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, а также поблагодарили Еврокомиссию, которая поспособствовала соглашению на таких условиях.