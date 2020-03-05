Украинцы назвали главное предназначение мужчин и женщин

На Украине опубликовали результаты социологического опроса о главном предназначении мужчин и женщин. По данным исследования группы «Рейтинг», большинство граждан все еще подвержены гендерным стереотипам, сообщает «Страна.ua».

По мнению 83 процентов респондентов, самая главная задача женщины — забота о доме и семье. Не согласны с этим утверждением 13 процентов опрошенных. Главная задача для мужчины — зарабатывать деньги, заявили 75 процентов участников исследования. Против этого утверждения выступили 22 процента.

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При этом половина респондентов (51 процент) согласны с тем, что женщины меньше мужчин заинтересованы в назначении на ответственные политические должности. Еще больше опрошенных (62 процента) считают, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков, чтобы занимать такие должности. Не согласилась с этим утверждением почти треть респондентов.

Большинство опрошенных (78 процентов) считают, что женщины чаще мужчин принимают решения, исходя из своих эмоций. 69 процентов полагают, что плакать для мужчины допустимо. Почти столько же украинцев (68 процентов) думают, что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязательств.

Опрос проводился в конце февраля. Он показал, что люди в возрасте от 18 до 29 лет и жители восточных регионов Украины менее подвержены гендерным стереотипам.

Ранее были опубликованы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым Украинская православная церковь Московского патриархата оказалась самой непопулярной в стране.

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