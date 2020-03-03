Названа самая непопулярная церковь Украины

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась самой непопулярной в стране, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «РБК-Украина».

По данным опроса, украинцы лучше всего относятся к Православной церкви Украины (ПЦУ). О положительном отношении к ней заявили 60,6 процента респондентов, о негативном — 5,4 процента. Баланс положительного-отрицательного отношения составил плюс 55,2 процента.

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На втором месте — Украинская греко-католическая церковь. К ней положительно относятся 35,2 процента населения, отрицательно — 6,5 процента, баланс — плюс 28,7 процента.

Лишь в случае с УПЦ МП баланс отношения граждан оказался отрицательным — минус 2,2 процента опрошенных. Положительно к ней относятся 25,7 респондентов, отрицательно — 28 процентов.

Опрос проводился в конце февраля. По данным социологов, в мае 2019 года почти половина украинцев заявили о принадлежности к ПЦУ, в марте 2020-го 77 процентов респондентов назвали себя православными.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. В ПЦУ вошли представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако уже летом 2019 года почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.

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