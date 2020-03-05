Россиянин облил жену керосином и попытался сжечь

В поселке Ермилово Ленинградской области местный житель облил керосином и попытался сжечь жену. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 марта. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2019 года сообщалось, что Среднеахтубинский районный суд приговорил местного жителя к 8,5 года колонии строгого режима за поджог бывшей жены и попытку ударить ножом ее подругу.

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