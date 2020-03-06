К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА».

Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе. Список оказавшихся под ударом банков не раскрывается.

Эксперты пояснили, что Банк России в 2019 году значительно реже отбирал лицензии у банков, и регулятор перенес дефолт многих проблемных банков на этот год. «На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — заявил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По данным ЦБ, на 1 января в России работали 442 кредитные организации. Отчетность на сайте регулятора раскрывают 402 банка.

В декабре председатель правления Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что санация банковского сектора России подходит к концу. Он напомнил, что в этом году лицензии потеряли около 30 банков, однако ни один из первой сотни не пострадал. Это, по словам главы Сбербанка, говорит о том, что «большие истории с проблемами в банковском секторе уже остались в прошлом».

За последние пять лет в России были отозваны лицензии примерно у 400 банков. Основными причинами стали невыполнение нормативов (достаточности капитала и ликвидности), фальсификация отчетности, а также вывод активов собственниками и руководством. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, расчистка банковского сектора будет завершена в обозримом будущем

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