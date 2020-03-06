Российская сеть кондитерских начнет торговать мясом

Российская сеть кондитерских «Аленка» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры») начнет работать в новом формате. В магазинах у дома будут торговать мясом и молочными продуктами. Также в торговых точках установят автоматы самообслуживания со смузи и мороженым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Указывается, что в магазинах будут продаваться неразрекламированные товары. В будущем там появятся продукты для людей, которые придерживаются различных диет.
«До конца года «Объединенные кондитеры» рассчитывают открыть около сотни магазинов нового формата в плотно населенных районах и на важных транспортных узлах Москвы», — говорится в сообщении.
Сеть магазинов Аленка была запущена в 2015 году. Сейчас по всей стане работает более сотни кондитерских супермаркетов. Холдинг «Объединенные кондитеры» включает несколько предприятий, среди них «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и концерн «Бабаевский».