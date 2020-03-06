Евро подорожал

Курс евро преодолел отметку в 76 рублей, это произошло впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации материала европейская валюта торгуется на уровне 76,14 рубля. Доллар подорожал на 0,16 процента, до 67,7 рубля.

Российские и зарубежные индексы пережили сильнейшее падение на фоне опасений из-за распространения коронавируса. В результате совокупная капитализация мирового рынка сократилась на пять триллионов долларов.

Ситуация с вирусом спровоцировала панику на рынках, что оказалось на руку спекулянтам: они сумели заработать 50 миллиардов долларов. Самыми прибыльными для тех, кто ставил на понижение, оказались акции американского автопроизводителя Tesla.

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