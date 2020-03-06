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Даниил Егоров встретился с главой представительства Всемирного банка в России

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Даниил Егоров
Даниил Егоров

Руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров обсудил перспективы сотрудничества с Директором представительства Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманном, а также ознакомил делегацию представительства Всемирного банка России с основными системами ФНС России, которые упрощают ведение бизнеса в России и влияют на соответствующий рейтинг группы Всемирного банка «Ведение бизнеса». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

За последние несколько лет ФНС России внедрила линейку передовых проектов в сфере налогового администрирования и контроля, основанных на анализе больших данных, использовании интернета вещей и искусственного интеллекта, подчеркнули в пресс-службе ФНС. Многие проекты реализованы в форме мобильных приложений и на базе цифровых платформ.

Руководитель ФНС России продемонстрировал гостям возможности электронного администрирования НДС, позволяющие определять расхождения и проводить проверки в автоматическом режиме. Также Даниил Егоров ознакомил представителей Всемирного банка с проектом по внедрению онлайн-касс. Система позволяет практически в реальном времени отслеживать продажи в секторе B2C и ежедневно анализировать полученные данные об уровне цен и объемах продаж в разрезе видов товаров. Контролируют правильность выданного чека сами покупатели, сканируя QR-код с помощью специального приложения в телефоне. Кроме того, открытый API позволил разработчикам мобильных приложений создать специальные сервисы, в которых так же отсканировав чек, можно получить различные бонусы и кэшбэки.

«Люди больше склонны доверять машинам. Цифровые решения повышают доверие налогоплательщиков к налоговой системе. Современные технологии позволяют снизить административное бремя для налогоплательщиков, а также обеспечивают определенность в сфере налогообложения и высокое качество услуг, предоставляемых ФНС», — подчеркнул Даниил Егоров.

Заместитель начальника Управления камерального контроля Марина Крашенинникова рассказала о преимуществах налогового мониторинга, в рамках которого налоговый контроль ведется дистанционно, без выездных проверок, на основе анализа данных учетных систем налогоплательщиков. К налоговому мониторингу присоединились 95 компаний, которые обеспечивают треть налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, правительством Российской Федерации утверждена концепция развития налогового мониторинга, которая снижает критерии для входа в программу. Ожидается, что это привлечет до 200 новых участников.

«Цифровые проекты, которые внедряет ФНС России, действительно способствуют снижению административного давления на предпринимателей, что ведет к улучшению делового климата в стране. Всемирный банк заинтересован в развитии сотрудничества с ФНС России для распространения успешной практики, внедренной в России, в других странах мира», — отметил высокий уровень цифровизации налогового администрирования в России Рено Селигманн.

Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач рассказал о совершенствовании работы Налоговой службы в соответствии с международными стандартами и ежегодным международным рейтингом Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса».

Участники встречи обсудили методологию рейтинга «Ведение бизнеса» и актуальную российскую практику налогового администрирования и регистраций компаний в той части, которая охвачена рейтингом. Регистрация предприятий — это еще одно направление, включенное в рейтинг «Ведение бизнеса», за которое отвечает ФНС. Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач рассказал о практике регистрации компаний в электронной форме, которая не требует нотариального заверения документов. Кроме того, отметил, что при создании компании отсутствует требование изготавливать печать.
В завершение встречи стороны договорились о продолжении сотрудничества.

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