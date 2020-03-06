Столетнюю старушку отправили за решетку за непристойное обнажение

В американском городе Роксборо, штат Северная Каролина, 100-летнюю долгожительницу отправили за решетку в честь дня рождения. Об этом сообщает Associated Press.

Рут Брайант (Ruth Bryant) не нарушала закон, но хотела перед смертью побывать в тюрьме. Офис шерифа округа помог ей исполнить мечту. Перед ее юбилеем в дом престарелых приехали помощники шерифа и предъявили старушке ордер на арест за непристойное обнажение. Они надели на нее наручники, приковали к ходункам и повели к полицейской машине.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет

Хотя ее просили не сопротивляться, долгожительница все же лягнула одного из помощников шерифа. «Не лягайтесь, у меня больное колено», — сказал он. «У меня оба колена больные!» — ответила она и села в автомобиль. Ее везли в тюрьму с включенной сиреной и мигалками.

После поездки старушка заметила, что полицейским следует ловить настоящих преступников — людей, которые делают неудобные автомобильные сиденья. «Нужно арестовать их всех до последнего», — посоветовала она.

В тюрьме Брайант сфотографировали и выдали ей оранжевую арестантскую одежду с надписью «Тюрьма округа Персон». Она провела в камере несколько минут, а затем вернулась в дом престарелых, где ее ждал праздничный торт.

В 2018 году сообщалось, что жительница американского города Огаста, штат Мэн, организовала арест 93-летней матери, чтобы сделать ей сюрприз на день рождения. Старушка любила телепередачу «Полицейские» и сказала дочери, что хотела бы узнать, каково быть арестованным и оказаться на заднем сиденье полицейской машины.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!