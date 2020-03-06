В России решили собрать с частников еще 50 миллиардов рублей

Объединение предпринимателей России «Опора России» негативно оценило предложение Минфина, который решил повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей до 2024 года. Оценка проводилась по инициативе государственно-правового управления при президенте, пишут «Известия».

Ведомство полагает, что рост поступлений в бюджеты ПФР и Фонда обязательного медицинского страхования сбалансирует пенсионную систему и улучшит ситуацию с бесплатной медициной.

Однако в «Опоре России» указали, что такие изменения хоть и позволят собрать с частников еще 50 миллиардов рублей, но, скорее всего, их следствием станет массовый уход бизнеса в тень.

В письме президента организации Александра Калинина говорится, что многие ИП решат сняться с учета. Из-за этого вырастет серый сектор экономики, который, по различным оценкам, и так дает России 12-20 процентов ВВП. Также повышение взносов осложнит реализацию национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

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Минфин хочет наращивать поступления от ИП в 2021-2024 годах на 10,6, 9,6, 6,2 процента соответственно. Как отмечает Калинин, это выше инфляции, для которой установлен целевой показатель на уровне четырех процентов. Эксперты предлагают увеличивать отчисления с такой же скоростью, то есть в пределах четырех процентов, и повысить порог дохода для переменной суммы отчислений в два раза — с 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

В 2020 году сумма фиксированного взноса для индивидуального предпринимателя в России выросла на 12 процентов до 36,2 тысячи рублей. В 2019 такие взносы позволили собрать в соцфонды 173 миллиарда рублей.

В Минфине не согласились с критикой резкого роста сборов. Представитель ведомства подчеркнул, что такая мера необходима для сохранения пенсионных прав и рисков для предпринимателей не несет. С предложением согласились и в Минэкономразвития, где не нашли избыточных ограничений и необоснованного роста доходов бизнеса.

Ранее Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) предупредил, что если идея Госдумы отменить сбор для физлиц при оплате услуг ЖКХ будет реализована, то часть банков прекратят принимать платежи, а другие ухудшат условия по остальным финансовым продуктам.

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