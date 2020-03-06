Обнаружен древний коллективный организм

Ученые Кембриджского и Оксфордского университетов выяснили, что некоторые из первых животных на Земле были связаны друг с другом нитями, которые позволяли им обмениваться питательными веществами и сигналами. Об открытии древнего коллективного организма сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Сети нитей обнаружены у семи видов организмов, относящихся к рангеоморфам — существам эдиакарского периода (длился с 635 до 541 миллиона лет назад), напоминающим ветки или морские перья. Окаменелости нашли на 40 различных участках на острове Ньюфаундленд (Канада). Эти животные вели прикрепленный образ жизни, они не передвигались, не имели сложных органов и даже рта.

В длину большинство нитей достигали 2-40 сантиметров, а некоторые — четырех метров. Ученые предположили, что эти структуры могли использоваться для клонального размножения, а также иметь другие функции. Например, они могли обеспечивать устойчивость против сильных океанских течений, либо служить древним аналогом корневой системы, объединяющей несколько деревьев.

По словам ученых, результаты исследования потребуют пересмотра более ранних выводов о том, как эти организмы взаимодействовали и, в частности, как они конкурировали за пространство и ресурсы на дне океана.

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