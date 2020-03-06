Раздевшаяся догола на снегу туристка восхитила пользователей сети

Популярная блогерша-путешественница разделась догола на снегу и восхитила подписчиков. На ее пост в Instagram обратили внимание в Daily Star.

Стерр Кордес (Sterre Cordes) из Нидерландов, известная как Naturist Girl, опубликовала очередную фотографию из отпуска. На кадре она запечатлена пробирающейся через сугробы спиной к камере. «Чтобы оценить красоту снежинки, необходимо выйти на мороз», — поразмышляла туристка в описании к посту, который набрал более четырех тысяч лайков.

To appreciate the beauty of a snowflake it is necessary to stand out in the cold 🤍❄️ Фото опубликовано @naturistgirl

Пользователи сети высказали свои восхищения Кордес в комментариях. «Гуляешь обнаженной по снегу — настоящая Снежная королева!», «Невероятная женщина», «Ты само совершенство. Великолепное тело! Хорошо смотришься в снегу», — писали они.

Откровенные снимки нидерландки стали вирусными, после их публикации на нее подписались 83 тысячи человек. Ранее Кордес размещала нудистские кадры, где она позирует в домашней обстановке или на фоне пейзажей. Так, например, в феврале она сфотографировалась голой на горных склонах. Девушка заявляет, что ей нравится ходить в таком виде на природе.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!