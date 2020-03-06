Российского фотографа обвинили в насилии над пятилетней девочкой в детском саду

Фотографа заподозрили в надругательстве над пятилетней девочкой в детском саду Омска. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает портал Om1.ru.
По данным издания, в полицию обратилась мать девочки. Она заявила, что приглашенный в детский сад фотограф приставал к ее маленькой дочери и совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту обращения, установили личность фотографа — им оказался 41-летний ранее не судимый местный житель, затем его вызвали в отдел. После этого они опросили других детей и родителей, факт насилия в данный момент не подтвержден. Как отмечают источники издания, в случае необходимости мужчину проверят на полиграфе.
Ранее сообщалось, что калининградского таксиста задержали по подозрению в изнасиловании школьницы. По версии следствия, водитель надругался над 15-летней девушкой, а затем высадил ее из машины.