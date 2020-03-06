Российская продавщица по ошибке получила миллионы рублей и исчезла

Продавщица в магазине детской одежды в Москве исчезла, после того как на ее карточку по ошибке перевели два миллиона рублей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном Главном управлении МВД.

Женщина устроилась в магазин в октябре прошлого года на должность заведующей секцией с окладом 23 тысячи рублей. При начислении авансовой части заработной платы была допущена ошибка, и работнице начислили лишние деньги. После этого женщина перестала отвечать на звонки и почту.

Руководство магазина обратилось в полицию. В МВД выясняют обстоятельства и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре жительница американского Далласа из-за ошибки банка на день получила дополнительные 37 миллионов долларов. Женщина-«миллионерша» рассказала, что даже успела подумать, как распорядиться такими деньгами. Через некоторое время она сообщила мужу о дополнительных миллионах. Мужчина позвонил в банк, где ему сказали, что произошла ошибка, извинились и отменили перевод.

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