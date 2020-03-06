Израиль объяснил участившиеся отказы во въезде россиянам. О причине рассказал временный поверенный в делах этой страны в России Яков Ливне в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, ситуация претерпела изменения из-за некоторого числа россиян, которые использовали безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в Израиле. «Когда количество таких людей становится выше какой-то планки, то начинается больше внимания к людям из этой страны», — сказал Ливне.

Как заверил представитель Израиля, в данный момент страны работают над тем, чтобы все проходило «без шероховатостей», развивая для этого сотрудничество по вопросам нелегальной миграции. При этом Израиль затем возвращал на родину россиян, по которым приходил конкретный запрос.

В декабре 2019-го сообщалось о нескольких инцидентах с задержанием израильтян по прилете в Москву. Пограничники требовали визы несмотря на то, что между Россией и Израилем действует безвизовый режим.

Российское посольство в Тель-Авиве сообщало, что в 2019 году Израиль отказал во въезде более 5,7 тысячи россиянам. Такое решение местные чиновники объяснили тем, что граждане России стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов. Затем они оформляют запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.

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