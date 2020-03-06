На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

На телах погибшей 18-летней шахматистки Александры Вернигоры и 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича обнаружены следы уколов. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, у молодого человека — следы уколов на руках и ногах, у девушки — след под коленом. Шприцев во время обыска в квартире не нашли.

5 марта стало известно о смерти украинской пары шахматистов. Их тела в квартире в Москве обнаружила мать девушки, которая приехала навестить дочь. На головах погибших были надеты полиэтиленовые пакеты. Рядом с телами найден баллон с закисью азота, который, по предварительным данным и стал причиной смерти молодых людей.

Несколько дней назад 26-летний гроссмейстер из Одессы сыграл за Россию в интернет-матче против Украины. После чего он подвергся на родине травле. В частности, шахматист Михаил Голубев заявил, что огорчен поступком коллеги, а капитан Team Ukraine на Chess.com Александр Матлак призвал выкинуть Богдановича на свалку.

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