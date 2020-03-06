Отказ в выдаче визы разоблачителю российского допинга объяснили

В посольстве России в Германии объяснили отказ в выдаче визы немецкому журналисту и эксперту телекомпании ARD Хайо Зеппельту. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Зеппельту было отказано в оформлении визы по решению суда в связи с внесением его имени в список физических лиц, въезд и пребывание которых на территории России нежелательны. В посольстве отметили, что журналист осведомлен об обстоятельствах случившегося.

Зеппельт рассказал, что его отказались пускать в Россию 5 марта. Он посчитал, что «руководство страны остается упрямым» после его фильмов о допинге в российском спорте.

В 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу Зеппельту было также отказано в получении российской визы. Тем не менее журналисту удалось посетить мундиаль благодаря вмешательству министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Зеппельт специализируется на расследованиях использования спортсменами допинга в разных странах, в том числе в России. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы-расследования о нарушениях антидопинговых правил в России.

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