Разоблачителя российского допинга отказались пускать в Россию

Немецкий журналист и эксперт телекомпании ARD Хайо Зеппельт в Twitter рассказал, что его отказались пускать в Россию.

По словам Зеппельта, ему пришло официальное письмо из визового центра, в котором сказано об отказе во въезде в страну. «Россия остается упрямой. Власти вновь отказывают мне во въезде в страну после фильмов о российском допинг-скандале. Будь то частный визит или в качестве сотрудника ARD», — написал он.

В 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу Зеппельту было также отказано в получении визы для въезда в Россию. Тем не менее журналисту удалось посетить мундиаль благодаря вмешательству министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Хайо Зеппельт специализируется на расследованиях использования спортсменами допинга в разных странах, в том числе в России. С 2014-го по 2016 год на ARD выходили его фильмы-расследования о нарушениях антидопинговых правил в России.

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