Британка обезглавила пожилую мать и вырезала ее мозг

В Великобритании начался суд над 36-летней уроженкой города Ашингтон Одессой Кэри (Odessa Carey), которая, как предполагается, убила и обезглавила 73-летнюю мать, вырезав ее мозг. Процесс освещает издание Evening Chronicle.

Убийство произошло в апреле 2019 года. Обезглавленное тело пенсионерки со вспоротым животом обнаружили у нее дома на кровати. В ванной полиция нашла пластиковый контейнер с мозгом убитой.

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Криминалисты установили, что пожилая женщина скончалась от тупых ударов молотком по голове, которые вызвали переломы черепа и повредили мозг. Переломы пальцев говорят о том, что жертва пыталась защищаться.

После убийства Кэри с помощью ножей и ножниц вырезала мозг убитой и оставила дома. Голову она завернула в наволочку и полотенце, поместила в сумку и отправилась к другу семьи Джону Мюррею (John Murray). У него в сарае она начала оттирать влажными салфетками кровь с рук. Затем она достала голову матери, поцеловала ее в лоб и завернула обратно. После Кэри нанесла визит своим дяде с тетей, а потом зашла в гости к другу отца. В его доме она спрятала голову жертвы.

Отмечается, что убитая женщина страдала от рака мочевого пузыря, на момент убийства она находилась в стадии ремиссии.

Как сообщают СМИ, вероятно, убийце не смогут предъявить обвинения, поскольку она психически нездорова.

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