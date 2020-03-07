Россиянка объяснила желание выйти замуж за Путина

Жительница Иваново Юлия Шилова, пожелавшая, чтобы президент России Владимир Путин взял ее замуж, рассказала «Звезде», что ей импонируют деловые качества главы государства.

Также россиянка объяснила, что надеется, что Путин оценит ее внешность. «Я симпатичная, вдруг у него что-нибудь екнет», — добавила Шилова.

Самым важным моментом 28-летняя женщина назвала то, что она не замужем.

Ранее Шилова призналась, что ей нравится, как Путин управляет государством. По словам россиянки, она давно восторгается нынешним президентом, его деловым подходом и поведением в международных переговорах.

Шилова предложила Путину взять ее замуж 6 марта, когда президент был в Иваново и общался с местными жителями на улице. Женщина подошла к главе государства и громко попросила его взять ее в жены. Затем они перекинулись парой фраз, а после российский лидер отметил, что его собеседница, вероятно, теперь станет знаменитостью, поскольку все происходило в присутствии журналистов.

Владимир Путин около 30 лет прожил в браке с Людмилой Путиной (урожденная Шкребнева). Они развелись в 2013 году.

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