В МВД вступились за затравленную «Красу полиции»

В управлении МВД по Курской области заступились за «Красу полиции» Ирину Ходыревскую, затравленную за внешность. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что жюри городского конкурса определяло победительницу в первую очередь по профессиональным навыкам: физическая подготовка, умение стрелять и оказывать первую помощь, знание приемов задержания.

«Все это — часть профессии полицейского. Для того чтобы участницам было интересно соревноваться, организаторы придумали различные творческие задания», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина Ходыревская одержала победу в городском конкурсе «Краса полиции». Она и еще девять участниц приняли участие в дефиле, кулинарном конкурсе, а также в состязаниях по стрельбе и боевой подготовке.

Однако пользователи социальных сетей раскритиковали внешние данные победительницы. Один из юзеров предположил, что отец девушки — генерал, поэтому она одержала победу. По мнению другого, Ходыревская участвовала в конкурсе одна, поэтому выиграла его. Но нашлись те, кто поспорил с критиками. «Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе», — подчеркнул Александр Светлов.

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