Королеву красоты затравили за скудный обед ее шестилетней дочери

Участницу конкурса красоты «Мисс Вселенная», австралийку Рэйчел Финч (Rachael Finch) затравили в Instagram за овощи и фрукты, которыми она кормит своих детей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Возмущение вызвала фотография скудного школьного обеда ее шестилетней дочери, которую Финч выложила в Instagram. Судя по снимку, ребенок взял в школу коробку со свежими овощами и фруктами: огурцом, морковкой, клубникой и виноградом.

Финч засыпали гневными комментариями. Одни обвиняли ее в том, что она морит ребенка голодом, другие осуждали, что она оставила дочку без сладостей и других угощений.

«Я уже сбилась со счету, сколько раз я читала комментарии или статьи о том, какое "строгое" у моих детей питание или как я "лишаю" их нормального детства», — написала в ответ Финч. Она заметила, что на первом кадре лишь часть обеда ее дочери, также в коробке были макароны, рисовые крекеры и стебли цветной капусты.

«Почему бы мне не кормить мою девочку смузи и не отправлять ее в школу с салатом и суши? — спрашивает Финч. — Время от времени она получает угощения, но ей известно, что это именно угощение, и понимает, почему 80 процентов времени мы питаемся именно так».

Рэйчел Финч участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная 2009» и получила титул третьей вице-мисс. Она живет в Австралии и работает персональным тренером.

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