Названы популярные у россиянок направления для путешествий

Интернет-сервис для путешественников Biletix назвал самые популярные у россиянок направления для путешествий. Об этом пишет RT.

Отмечается, что аналитики изучили данные о бронированиях за прошлый год. Выяснилось, что женщины предпочитают отдыхать в таких российских городах, как Сочи,Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, а также в Крыму.

Наиболее популярными международными маршрутами россиянок стали Ереван, Тиват, Стамбул, Барселона, Бургас.

По данным аналитиков, на долю российских путешественниц в прошлом году пришлось 46 процентов приобретенных авиабилетов.

Ранее россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий весной 2020 года. Список возглавил Петрозаводск. К дешевым направлениям также отнесли Калугу, Казань, Курск, Саратов, Махачкалу, Уфу и Владикавказ. Самыми дешевыми зарубежными направлениями оказались Гюмри, Рига и Братислава.

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