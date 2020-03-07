Украинка внезапно умерла в Италии после ссоры с мужем и погрома в больнице

В Италии после ссоры с мужем и погрома в больнице внезапно умерла 39-летняя украинка из Александрии Кировоградской области. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Причиной смерти называют внутреннее кровотечение, в то же время следствие рассматривает две версии случившегося — женщина стала жертвой домашнего насилия либо в день смерти украинки врачи не оказали ей медицинскую помощь, так как больницу разгромили родственники 15-летнего итальянца,

в которого стрелял полицейский.

По словам детей погибшей, отец никогда не трогал маму, однако в больницу она попала еще 18 февраля вместе со своей матерью, которая и рассказала, что женщину избил супруг, а осложнения начались из-за хронических заболеваний, которыми та страдала.

Знакомая погибшей, в свою очередь, не исключила, что женщина злоупотребляла алкоголем, в результате чего у нее были постоянные проблемы с мужем. «Поговаривают, что он тратил заработанное на других женщин и в последнее время денег домой не приносил», — сказала она.

У 39-летней украинки остались трое детей.

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