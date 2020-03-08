В Daily Mail посчитали сексистскими конкурсы красоты в армии и полиции России

Автор британского таблоида Daily Mail Уилл Стюарт (Will Stewart) рассказал о критике проходивших в преддверии 8 Марта конкурсов красоты в российской армии и полиции. В тексте отмечается, что подобные мероприятия посчитали «сексистскими» и «абсурдными».

В негативных красках были описаны конкурсы «Краса полиции» в Курской области и «Краса ВДВ» в Туле. Критику последнего вызвало то, что участницы должны были показать умения в приготовлении пищи, сервировке блюд и умении обращаться с швейными принадлежностями.

Автор обратил внимание и на конкурс Ракетных войск стратегического назначения, который называется «Макияж под камуфляж». Одно из испытаний заключается в том, чтобы при минимальном наборе продуктов за ограниченное время конкурсантки сделали не менее трех низкокалорийных праздничных блюд. Также было упомянуто то, что в сообщениях Черноморского флота женщин-военных называют «военнослужащими слабого пола».

Стюарт приводит мнение российской журналистки Анастасии Красильниковой, которая назвала конкурсы «максимально смешными и нелепыми». Она уверена, что это «сексизм, да и только».

Ранее в России затравили победительницу конкурса красоты «Краса полиции» из-за внешности. Полицейский-кавалерист Ирина Ходыревская одержала победу, но пользователи соцсетей посчитали, что это стало возможным только потому, что отец девушки генерал.

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