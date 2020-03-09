Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что был запущен по крайней мере один снаряд. Как отмечает РИА Новости, последний пуск со стороны КНДР прошел 2 марта.

UPD от 02:15 по московскому времени

По данным южнокорейской стороны, северокорейские военные запустили три ракеты в сторону Японского моря. Правительство Японии предположило, что они могли быть баллистическими. Снаряды не достигли японской исключительной экономической зоны, сообщает агентство Kyodo.

В декабре стало известно, что Северная Корея построила несколько дополнительных площадок для запуска ракет. Предполагалось, что северокорейское правительство успело построить несколько десятков объектов с лета 2019 года.

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