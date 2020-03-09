Соратник Аслана Масхадова освободился после 15 лет тюрьмы

В Чечне после отбытия 15-летнего тюремного срока освободился Вахид Мурдашев — бывший соратник президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Приговор Мурдашеву и другим охранникам Аслана Масхадова Верховный суд Чечни вынес 1 декабря 2005 года. Все подсудимые обвинялись в участии в незаконных вооруженных формированиях и незаконном ношении оружия.

Мурдашев — так называемый бригадный генерал Ичкерии — был осужден на 15 лет колонии строгого режима, Висхан Хаджимурадов (племянник Масхадова) — на семь лет. По шесть лет лишения свободы получили Скандарбек Юсупов и Ильяс Ирисханов.

Президент Ичкерии Аслан Масхадов был найден мертвым в бункере на окраине села Толстой-Юрт 8 марта 2004 года. Бункер, в котором скрывались Масхадов и его телохранители, взял штурмом российский спецназ. По окончании штурма Висхан Хаджимуратов признался в убийстве Масхадова. «Дядя всегда мне говорил, чтобы я застрелил его, если он будет ранен и его попытаются взять в плен. Он говорил, что если попадет в плен, то над ним будут издеваться, как над Саддамом Хусейном», — объяснял Хаджимуратов.

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