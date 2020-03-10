Анджелина Джоли рассказала об операциях у двух дочерей

Голливудская актриса Анджелина Джоли написала эссе для журнала Time, в котором рассказала об операциях у двух дочерей.

Артистка призналась, что последние два месяца провела в больницах вместе с детьми. «Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Моя младшая дочь училась у медсестер, а потом помогала им. Я видела, как девочки с легкостью откладывали все, ставили друг друга на первое место и испытывали радость от помощи тем, кого любишь», — поделилась знаменитость.

«Кто-то сказал мне, что мои дочери заботятся друг о друге, так как "это естественно для девочек". Я улыбнулась и подумала, что этим понятием часто злоупотребляют. Ожидается, что маленькая девочка будет заботиться о других. Ожидается, что женщина, которой она станет, тоже будет заботиться и жертвовать. Девочек часто заставляют думать, что они хороши только тогда, когда служат другим, и эгоистичны или неправы, если они фокусируются на своих собственных потребностях и желаниях», — написала Джоли. Она призвала женщин бороться и помнить о своих правах.

Как сообщает Entertainment Tonight, в эссе артистки речь шла о 15-летней Захаре и 13-летней Шайло, которой понадобилась медицинская помощь из-за проблем с бедром. Отмечается, что операции у двух детей Джоли никак не связаны между собой.

Осенью 2019 года актриса заявила, что планирует покинуть США, когда ее дети достигнут совершеннолетия. Она не рассказала, куда именно она планирует переезжать, но призналась, что ей всегда нравилась Африка.

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