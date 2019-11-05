Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, ее коллегу Ричарда Мэддена и всю остальную команду эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы. Об этом сообщает издание The Sun.

На площадку, которая находилась на Фуэртевентуре — одном из Канарских островов, вызвали экспертов по утилизации боеприпасов. «Очевидно, что это было ужасно. Бомба могла десятилетиями пролежать нетронутой, но кто знал, что могло произойти, если бы ее побеспокоили», — рассказал очевидец. Он добавил, что на острове находились «одни из самых больших звезд в мире».

Отмечается, что во времена Второй мировой войны у нацистов была своя база на Фуэртевентуре. Есть вероятность, что бомба находилась там с тех пор.

Режиссером «Вечных» стала Хлоя Чжао, известная по картинам «Наездник» и «Песни, которым меня научили братья». Помимо Джоли и Мэддена, в ленте снимаются Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Брайан Тайри Генри. Серия «Вечные» была создана художником и писателем Джеком Керби. В основу ее сюжета легла история о расе сверхлюдей, появившихся благодаря могучим космическим сущностям — Целестиалам.

В августе стало известно, что в фильме появится первый супергерой-гей. Эту информацию подтвердил глава Marvel Кевин Файги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!