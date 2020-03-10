Госдума одобрила поправки в Конституцию во втором чтении. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие законопроекта высказались 382 депутата, 44 парламентария воздержались. Против поправок, анонсированных российских лидером Владимиром Путиным, никто не высказался.

Таким образом утвержден окончательный текст конституционных поправок. После этого вносить изменения в законопроект будет запрещено.

Материалы по теме Госдуме предложат провести досрочные выборы Голосование может пройти уже в сентябре

Ранее Госдума поддержала поправку о возможности для действующего главы государства вновь участвовать в выборах после принятия поправок в Основной закон и общероссийского голосования. До этого депутаты одобрили поправки о боге, о статусе русского народа как государствообразующего и фактический запрет однополых браков.

Законопроект о внесении поправок в Основной закон был внесен в нижнюю палату парламента 20 января и одобрен в первом чтении. После одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после утверждения главой государства. Датой голосования выбрано 22 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!