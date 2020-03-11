ЦИК презентовала концепцию информационной кампании по голосованию о Конституции

В рамках заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России 11 марта была презентована визуальная творческая концепция информационной кампании в период подготовки и проведения общероссийского голосования. Об этом говорится на сайте ЦИК.

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, ЦИК заключила контракт с ООО «ИМА-консалтинг», согласно которому планируется оказание целого спектра услуг, касающихся информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны.

«В первую очередь был разработан фирменный стиль кампании. Это в первую очередь разработка логотипа и слогана, а также около 700 макетов различных информационных материалов, в том числе плакатов, билбордов, сити-форматов, баннерных стендов, уличных растяжек, листовок и плакатов, брошюр и буклетов, промопродукции», — рассказала Памфилова.

На сегодняшний день уже подготовлено более 30 вариантов логотипов и слоганов кампании, которые прошли тестирование на фокус-группах. Уточняется, что итоговый формат выбран. Он станет официальным логотипом информационной компании.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным в середине января. Всенародное голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

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