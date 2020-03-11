Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
По его словам, речь также идет о средствах, которые российская сторона платит за транзит газа в Европу по территории Украины. По этой причине Вашингтон пытается помешать строительству газопровода «Северный поток-2», пояснил он.
«Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас», — сказал Путин.
Российский лидер также напомнил, что США выступали и против первого «Северного потока».
В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объем инвестиций США в экономику страны необходимо увеличить.
В конце августа 2019 года американская сторона инициировала проверку расходования на Украине бюджетных средств США.