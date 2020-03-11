Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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По его словам, речь также идет о средствах, которые российская сторона платит за транзит газа в Европу по территории Украины. По этой причине Вашингтон пытается помешать строительству газопровода «Северный поток-2», пояснил он.

«Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас», — сказал Путин.

Российский лидер также напомнил, что США выступали и против первого «Северного потока».

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объем инвестиций США в экономику страны необходимо увеличить.

В конце августа 2019 года американская сторона инициировала проверку расходования на Украине бюджетных средств США.

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