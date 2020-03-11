Емельяненко обратился к критикам-«говноедам»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на критику в сети. Обращение он опубликовал в в Instagram-аккаунте.

«Почитал ваши комментарии и был предельно удивлен, сколько на меня говноедов подписано», — отметил Емельяненко. Он также посоветовал недоброжелателям «отписываться от него молча» и «жить и радоваться жизни».

Ранее Емельяненко рассказал, как проходили его боксерские спарринги с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. По словам спортсмена, Кадыров не оказался «мальчиком для битья», а видео их спарринга не появится в сети.

Следующий поединок Емельяненко проведет 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107. Его соперником станет другой россиянин Магомед Исмаилов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!