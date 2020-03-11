Россия и Китай создадут лабораторию в космосе

Ученые из России и Китая планируют совместно создать в космосе лабораторию в виде гигантского интерферометра. Об этом в среду, 11 марта, сообщают «Известия».

Специалисты намерены запустить на орбиту на высоту около 100 тысяч километров три спутника, оснащенные научным оборудованием. Аппараты будут связаны между собой лазерными лучами, которые объединят их в единую измерительную систему.

Лабораторию задействуют для изучения гравитационных волн. При этом ее размещение в космосе обеспечит расположенному в ней оборудованию большую чувствительность и точность, чем наземному, которому могут мешать сейсмические шумы.

Как ожидается, благодаря созданию лаборатории ученые смогут получить новую информацию о черных дырах и двойных звездах. Кроме того, специалисты надеются зафиксировать сигнал от Большого взрыва, с которого теоретически началось зарождение Вселенной.

По плану, лаборатория будет запущена на орбиту в 2034 году после того, как необходимые для ее создания технологию пройдут тестовые испытания. При этом ожидается, что российско-китайский проект станет основным конкурентом аналогичного проекта, реализуемого Европейским космическим агентством и NASA — LISA (Laser Interferometer Space Antenna).

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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