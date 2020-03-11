Запад предостерегли от «стратегической ошибки» в отношении России

Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Запад от «стратегической ошибки» в отношении России, сообщает Delfi.

«Пригласить Россию быть частью общего геополитического пространства с созданием ошибочного впечатления об общих интересах было бы стратегической ошибкой», — заявил Науседа на встрече министров иностранных дел «Бухарестской десятки» в Вильнюсе.

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По мнению литовского лидера, события 2014 года должны остаться «самым горьким» и «разочаровавшим» доказательством того, «какой результат дают интересы без ценностей». Он призвал не отступать от принципов, на которых основана безопасность Европы и Северной Америки. Россия же остается наиболее серьезной долгосрочной угрозой для НАТО, уверен Науседа.

«Россия сделала сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок. Давайте не будем иметь никаких иллюзий в этой связи», — подчеркнул политик.

Запад обязан требовать от Москвы отчета и «не забывать, что пассивность лишь подогревает агрессию», добавил Науседа.

В феврале Науседа заявил, что НАТО помогает Литве эффективно сдерживать Россию.

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