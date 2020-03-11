Запад предостерегли от «стратегической ошибки» в отношении России

Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Запад от «стратегической ошибки» в отношении России, сообщает Delfi.
«Пригласить Россию быть частью общего геополитического пространства с созданием ошибочного впечатления об общих интересах было бы стратегической ошибкой», — заявил Науседа на встрече министров иностранных дел «Бухарестской десятки» в Вильнюсе.
По мнению литовского лидера, события 2014 года должны остаться «самым горьким» и «разочаровавшим» доказательством того, «какой результат дают интересы без ценностей». Он призвал не отступать от принципов, на которых основана безопасность Европы и Северной Америки. Россия же остается наиболее серьезной долгосрочной угрозой для НАТО, уверен Науседа.
«Россия сделала сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок. Давайте не будем иметь никаких иллюзий в этой связи», — подчеркнул политик.
Запад обязан требовать от Москвы отчета и «не забывать, что пассивность лишь подогревает агрессию», добавил Науседа.
В феврале Науседа заявил, что НАТО помогает Литве эффективно сдерживать Россию.