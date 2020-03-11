Греция опровергла информацию о тайных тюрьмах для беженцев

Греция опровергла информацию тайных тюрьмах, куда якобы отправляют беженцев, нелегально перешедших греко-турецкую границу. Об этом сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал расследование газеты The New York Times, писавшей о тюрьмах, куда Греция якобы отправляет беженцев. По словам Петсаса, если международная газета знает об их расположении, «значит, они не тайные».

Представитель правительства также опроверг сообщения о расстреле беженцев со стороны греческих пограничников. По его мнению, это всего лишь организованная пропаганда Турции.

10 марта NYT выпустили расследование, согласно которому греческое правительство удерживает мигрантов без связи в тайном месте на территории страны. Затем их якобы высылают обратно в Турцию.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.

На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границу, в том числе с помощью использования коктейлей Молотова.

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