В КПРФ объяснили отказ проголосовать за поправки в Конституцию

В КПРФ отказались поддержать поправки в Конституцию, так как в партии надеялись не «на косметический, а на капитальный ремонт» Основного закона, объяснил депутат Госдумы, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кроме того, коммунисты выступают против предложения депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, уточнил Ющенко.

«Мы вносили 15 поправок системообразующих. (...) Что должна быть прогрессивная шкала налогов, что должно быть качественное образование и многое другое. Из этих 15 поправок не были приняты практически к рассмотрению 12», — сказал он.

Ранее 11 марта Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, выступивших против не было, при этом 43 депутата от КПРФ воздержались.

Одна из почти 400 поправок дает действующему президенту возможность вновь участвовать в выборах. Также в Основном законе предлагается закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.

Планируется, что всенародное голосование по поправкам состоится 22 апреля.

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