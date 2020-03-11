Зеленский дал обещание МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наряду с правительством несет ответственность за земельную и банковскую реформы, и дал обещание довести их до конца. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, что завершение реформ необходимо для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), которое важно для Киева с точки зрения получения очередного транша, а также для поддержания доверия инвесторов.

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«Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они (представители МВФ — прим. «Ленты.ру») это подтверждают», — отметил украинский лидер. Он рассказал, что новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и в ближайшее время вместе с главой правительства Денисом Шмыгалем отправится на встречу в США.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Министерство юстиции Украины работает над разработкой законопроекта о функционировании банковской системы. Он сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

7 марта стало известно, что переговоры Украины с МВФ затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука. Агентство Bloomberg отмечало, что инвесторы обеспокоены назначением премьер-министром Дениса Шмыгаля. Опасения связаны с тем, что в политику вернется влияние олигархов.

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