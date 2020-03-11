Объединенная сеть кинотеатров покажет фильм «Печень или история одного стартапа»

Объединенная сеть кинотеатров, в которую входят «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино», и продюсерский центр «ВГИК-Дебют» выпустят в российский прокат дебютную полнометражную картину режиссера и сценариста Ивана Снежкина «Печень или история одного стартапа». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что увидеть криминальную комедию можно будет только 9, 11 или 14 апреля. Показы состоятся в 25 кинотеатрах девяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда, Новосибирска, Перми, Саратова, Тюмени и Уфы. Премьерный показ с участием съемочной группы состоится 6 апреля в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт».

События ленты разворачиваются в 1990-х годах и рассказывают о трех школьниках, которые мечтают открыть собственный бизнес. Районный полукриминальный авторитет Костик обещает помочь начинающим предпринимателям, однако ставит одно условие: они должны найти ему новую печень. В фильме снялись Сергей Маковецкий, Даниил Вахрушев, Евгений Егоров, Мурад Ахмедов, Евгения Добровольская и Александр Обласов.

Объединенная сеть кинотеатров — крупнейший в России оператор кинотеатров. В ее состав входят 77 кинотеатров в 30 городах России.

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