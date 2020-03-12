Австрия расширила ограничительные меры для борьбы с коронавирусом

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о расширении национальных ограничительных мер в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в течение следующих недель не будут проводиться никакие религиозные праздники, включая свадьбы и крещение. Также он призвал отменить все богослужения. «Я обращаюсь с просьбой ко всем людям, молодым и пожилым, сократить социальные контакты в ближайшие недели», — сказал Курц.

По словам канцлера Австрии, также было принято решение перенести муниципальные выборы в федеральных землях Штирия и Форарльберг.

Кроме того, Курц пообещал оказать финансовую поддержку предприятиям, освобождающим от работы сотрудников для ухода за детьми.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 130 тысяч человек. Больше 4,7 тысячи скончались, а 68,6 тысячи — вылечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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