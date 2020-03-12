Власти Подмосковья рассказали о подготовке детских лагерей к лету

Детские лагеря Подмосковья в текущем году примут не менее 74 тысяч детей, сообщил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн. Его цитирует РИАМО в четверг, 12 марта.

«Мы очень надеемся, что санитарно-эпидемиологическая ситуация и единомышленники среди руководителей муниципальных образований нам помогут эту цифру значительно увеличить», — сказал Бронштейн.

По его словам, в области есть огромная инфраструктура, которую нужно эффективно использовать. Он уточнил, что свои двери откроют около 600 профильных детских лагерей.

В 2019 году лагеря спортивных, православных, экологических и других направлений посетили более 25 тысяч человек.

В июле прошлого года губернатор Андрей Воробьев поручил разработать программу развития детских лагерей Подмосковья. Глава региона подчеркнул, что детскому отдыху необходимо уделять пристальное внимание, особенно в части безопасности.