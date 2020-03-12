Российский актер театра и кино Актер Алексей Самойлов получил ножевое ранение во время неудачной готовки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 12 марта.

Уточняется, что 75-летний артист готовил еду у себя дома и нечаянно уронил из рук нож, который вонзился ему в ногу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. В настоящее время здоровью актера ничего не угрожает.

Алексей Самойлов является самым младшим представителем актерской династии Самойловых. Среди наиболее известных фильмов и сериалов с его участием — «Царь Федор Иоанович», «Былое и думы», «Отмена всех ограничений», «Чтобы помнили»,

«Карл Маркс: Молодые годы», «День за днем», «Много шума из ничего».

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