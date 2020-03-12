Расстрел российской семьи на рынке попал на видео

Расстрел семейной пары на центральном рынке Калининграда, произошедший 15 февраля, сняли камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина с охотничьим карабином «Сайга» выходит из автомобиля и сразу же вскидывает его. Он целится в спину предпринимателю Вадиму Янголенко, стреляет — и тот падает. Его жена Дарья Ефимова убегает, но пуля настигает и ее, она падает в нескольких метрах от супруга. Их 13-летнему сыну удается сбежать, несмотря на то, что стрелок пустился в погоню и на бегу продолжает стрелять.

Мужчина с карабином — предприниматель Фазиль Бахрамов, с которым у супругов был конфликт из-за места на рынке. После нападения он пытался покончить с собой, был доставлен в больницу с ранением, где умер.

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