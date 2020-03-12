Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

Россиянин заразился коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает эмиратское агентство новостей WAM.

По данным местного Минздрава, в стране выявлено 11 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Среди заразившихся — два итальянца, два филиппинца, а также по одному человеку из Черногории, Германии, Канады, Пакистана, Великобритании, России и ОАЭ. Они были помещены на карантин. Отмечается, что пациенты находятся в стабильном состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.

Таким образом, общее число заразившихся в ОАЭ составило 85 человек.

В России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

Материалы по теме ВОЗ объявила пандемию коронавируса По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения. Более 4,6 тысяч больных скончались, более 68 тысяч вылечились. Основная часть заразившихся и погибших — более 81 тысячи и 3,1 тысячи соответственно — приходится на материковый Китай. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!