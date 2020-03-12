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Коронавирус вышел из-под контроля в Малайзии

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Фото: Lim Huey Teng / Reuters

В Малайзии зафиксирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом, что говорит о переходе распространения заболевания в новую фазу. Об этом сообщает The Star со ссылкой на министерство здравоохранение страны.

Известно, что инфицированный человек не путешествовал в зараженные районы и не контактировал с инфицированными людьми. Таким образом, вирус начал распространяться в стране, выйдя из-под возможностей гарантированного контроля. Это соответствует третьей фазе распространения заболевания.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. Основная часть заразившихся и погибших приходится на материковый Китай, на втором месте по их числу — Италия.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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