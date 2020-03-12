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Адвокат уволенной за домогательства журналистки раскрыла изнанку произошедшего

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Нина Давлетзянова
Нина Давлетзянова
Фото: страница Нины Давлетзяновой в Facebook

Адвокат журналистки Нины Давлетзяновой, уволенной с «Радио Свобода» из-за жалобы на домогательства с ее стороны, раскрыла подробности произошедшего. По ее словам, заявление о харрасменте могли использовать для увольнения журналистки, с которой, возможно, хотели расторгнуть договор по другой причине. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По словам адвоката Давлетзяновой, «факт харрасмента» заключался в том, что, проработав однажды до двух часов ночи в редакции, журналистка и пожаловавшийся на нее 26-летний коллега Антон Порваткин вместе дошли до метро. На следующий день мужчина написал ей, что не просил его провожать, а затем сообщил Давлетзяновой, что она его не интересует.

Адвокат журналистки считает, что ситуация не так проста, как может показаться, и у скандала есть изнанка. «Харрасмент сейчас — это всего лишь инструмент для того, чтобы избавиться от неудобного сотрудника», — рассказала она и добавила, что обвиненную в домогательствах Давлетзянову, возможно, просто хотели уволить, поэтому «попросили кого-то удобного» создать для этого причину.

Ранее Давлетзянова была уволена с «Радио Свобода» после жалобы Порваткина на сексуальные домогательства с ее стороны. Мужчина обратился напрямую к руководству, находящемуся в США, после чего с журналисткой расторгли договор в одностороннем порядке.

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Предыстория: Российскую журналистку уволили за сексуальные домогательства
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