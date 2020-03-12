Танец двух змей попал на видео и заинтриговал пользователей сети

@VarmaVasudha / Twitter

Посетительница гольф-клуба в индийском городе Бангалор, штат Карнатака, сняла на видео танец двух ужей и опубликовала в Twitter. На видео обратило внимание издание NDTV.

Васудха Варма (Vasudha Varma) сняла 36-секундный ролик, на котором видно, как два ужа переплетаются друг с другом и встают на хвосты. «Уютный уголок на площадке для гольфа превратился в танцпол», — написала Варма.

Заинтригованные пользователи Twitter посмотрели видео более шести тысяч раз, и оно собрало множество комментариев. В числе ответивших на него оказался сотрудник индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda). Он подтвердил, что на видео — ужи, а не кобры, как предположили некоторые комментаторы.

Ужи не ядовиты и убивают при помощи удушения. Некоторые комментаторы решили, что это брачный танец самца и самки. Однако это могут быть и два самца, которые пытаются доказать друг другу свое превосходство.

Ранее сообщалось, что часть парка в американском городе Лейкленд, штат Флорида, закрыли для посетителей из-за оргии флоридских полосатых ужей. Сотрудники департамента парков и зон отдыха совместно с коллегами из департамента общественных работ выяснили, что у змей начался брачный период, и огородили зону скопления ужей предупреждающей лентой.

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